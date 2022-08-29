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4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за санкций

13:05 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 4,5 тыс. граждан России могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в республику и банковских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания Э-эр-эр со ссылкой на МВД республики.

«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества», — указал вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар в ответ на соответствующий запрос Э-эр-эр. По данным ведомства, которые приводит портал, почти 4,5 тыс. россиян — владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они «могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», уточняет Э-эр-эр. Власти Эстонии не считают, что им «следует делать какие-либо смягчающие шаги» в отношении собственников из РФ, добавил вице-канцлер МВД республики.

Кроме того, по словам Коммусаара, республике необходимо «ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз», поскольку это якобы «представляет непосредственную угрозу безопасности» республики. В министерстве уверены, что следует изменить законодательную базу государства таким образом, чтобы граждане третьих стран не могли «владеть землей и недвижимым имуществом в приграничных районах», а также вблизи «объектов критически важной инфраструктуры». Представитель МВД Эстонии также уточнил, что его ведомство уже «разрабатывает соответствующий законопроект», который будет представлен «в ближайшие месяцы».

Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами за рядом исключений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подобные «русофобские идеи» проявлением «нацистской политики».

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