В Москве выявили 5 157 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 157 против 6 451 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 016 182 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице за сутки возросло на 34 против 32 днем ранее — до 45 087. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 073 — до 2 782 873.