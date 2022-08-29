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НОВОСТИ

Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет — Песков

13:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идет.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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