Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет — Песков
13:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идет.
«Нет, об этом речи не идет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 14:00 29.08.2022
- Раиси заявил, что не будет встречаться с Байденом на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре
- 13:20 29.08.2022
- В Москве выявили 5 157 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 29.08.2022
- 4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за санкций
- 13:00 29.08.2022
- Турция с октября в пять раз увеличит сборы за проход через проливы — СМИ
- 12:32 29.08.2022
- Поляки выстроились в очереди за углем - Reuters
- 12:20 29.08.2022
- Сбитый около Запорожской АЭС дрон был американского производства — власти региона
- 12:05 29.08.2022
- В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 29.08.2022
- Страны Балтии подготовили предложения по восьмому пакету санкций против РФ — СМИ
- 11:32 29.08.2022
- Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки на Украину — источник
- 11:20 29.08.2022
- У Британии заканчивается оружие для поддержки Киева - The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать