Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идет.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.