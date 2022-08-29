ВС РФ уничтожили более 100 боевиков «Айдара», «Азова» и теробороны в районе Марганца

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточным ударом уничтожили под Марганцем Днепропетровской области более 100 боевиков батальонов «Айдар» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ТАСС), а также территориальной обороны. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований „Айдар“ и „Азов“. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепра и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ около Нововоронцовки (Херсонская область). «Ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», — добавил он.