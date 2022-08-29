Украина в ближайшие недели получит от Германии средства ПВО, радары и БПЛА — Шольц
14:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге. Выступление транслируется на сайте правительства ФРГ.
Канцлер заверил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». Он напомнил, что 25 октября в столице ФРГ состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.
«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сообщил Шольц.
НОВОСТИ
- 15:32 29.08.2022
- Миссия МАГАТЭ приедет на ЗАЭС через подконтрольную Украине зону — Песков
- 15:12 29.08.2022
- Аксенов назвал фейком заявления о наступлении Вооруженных сил Украины на южном направлении
- 15:00 29.08.2022
- Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России
- 14:12 29.08.2022
- ВС РФ уничтожили более 100 боевиков «Айдара», «Азова» и теробороны в районе Марганца
- 14:08 29.08.2022
- Сбер поможет детям с особенностями развития подготовиться к школе
- 14:00 29.08.2022
- Раиси заявил, что не будет встречаться с Байденом на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре
- 13:32 29.08.2022
- Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет — Песков
- 13:20 29.08.2022
- В Москве выявили 5 157 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 29.08.2022
- 4,5 тыс. граждан РФ могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за санкций
- 13:00 29.08.2022
- Турция с октября в пять раз увеличит сборы за проход через проливы — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать