Украина в ближайшие недели получит от Германии средства ПВО, радары и БПЛА — Шольц

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге. Выступление транслируется на сайте правительства ФРГ.

Канцлер заверил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». Он напомнил, что 25 октября в столице ФРГ состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сообщил Шольц.