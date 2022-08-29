Сбер поможет детям с особенностями развития подготовиться к школе

14:08

В преддверии нового учебного года Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» запустили акцию «Мир открытых возможностей», направленную на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра. Собранные средства будут направлены в две региональные некоммерческие организации, которые занимаются подготовкой и адаптацией таких детей к школе, – «АутМама» из Воронежской области и «Открыть мир» из Костромы.

Специалисты этих НКО организуют работу с детьми с помощью психологов, логопедов и тьюторов. Ребята будут учиться общаться с окружающими, выполнять задания учителей, удерживать внимание, записывать домашние задания, поднимать руку, если нужно что-то спросить, и многому другому. Такая работа, начатая за год-два до школы, позволит будущим первоклассникам влиться в коллектив и начать учебу без стресса.

Как и в прошлом году, Сбер удвоит каждый собранный рубль.

«Акцию «Мир открытых возможностей» совместно с фондом «Вклад в будущее» мы проводим ежегодно – она приурочена к 1 сентября, – напомнил и.о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – В прошлом году нам удалось собрать 2,5 млн руб., а общая сумма, с учетом вклада Сбера, составила 5 миллионов рублей. Надеемся, что в этом году нам удастся собрать ещё больше средств, что поможет детям с особенностями развития прийти на свою первую школьную линейку и успешно адаптироваться к учебному процессу. Такие добрые и очень важные, особенно для регионов, инициативы в прямом смысле дают ребятам путевку в жизнь, открывая для них целый мир, в котором они смогут реализовать себя».

«Совсем скоро дети пойдут на свою первую линейку, познакомятся с учителями, обретут новых друзей, начнут учится, а вместе с этим формировать навыки и качества, важные для жизни в обществе. Однако не у всех есть возможность сесть за школьные парты, – отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец. – Для того, чтобы дети с расстройством аутистического спектра смогли пойти в школу, требуется долгий и непростой труд родителей, профессиональная помощь специалистов и регулярные занятия. Мы с вами можем помочь НКО организовать занятия для 61 ребенка из Воронежа и Костромы и подарить возможность ребятам уже через год вместе со своими сверстниками пойти на линейку и открыть целый мир новых возможностей».

Принять участие в акции можно на благотворительной платформе СберВместе.