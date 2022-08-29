Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания для мигрантов адаптационных центров в РФ, подчеркнув, что они должны знать российские традиции, обычаи и законы. Об этом он заявил в понедельник на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, который рассказал о планах сознания таких центров.

«Имеется в виду [создание адаптационных центров для мигрантов] в России?» — спросил Путин. «Да. И если вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, в нескольких пилотных регионах», — предложил Баринов.

«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — поддержал идею глава государства.

Руководитель ведомства добавил, что преимущество таких центров в том, что в одном месте можно «узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую, потому что, как говорят психологи, мигрант испытывает очень большой стресс».

«Конечно, отрыв от родины, от семьи, от близких, от друзей. Это понятно», — согласился президент.