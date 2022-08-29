Аксенов назвал фейком заявления о наступлении Вооруженных сил Украины на южном направлении

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое якобы происходит на южном направлении, являются фейком украинской пропаганды. Об этом в понедельник заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные „атаки“ Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», — написал Аксенов в телеграм-канале.