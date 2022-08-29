Миссия МАГАТЭ приедет на ЗАЭС через подконтрольную Украине зону — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия МАГАТЭ прибудет на территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, через подконтрольную украинским военным зону. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что заезд на эту территорию будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам. Там, насколько я понимаю, безопасность будет обеспечиваться именно украинцами», — отметил он.