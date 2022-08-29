Шольц заявил о намерении создать единую систему противовоздушной обороны в Европе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Об этом он сообщил в понедельник, выступая с речью в Карловом университете в Праге. Выступление транслируется на сайте правительства ФРГ.

«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», — считает канцлер. К тому же, по его словам, это было бы дешевле и эффективнее, нежели решения на национальном уровне.