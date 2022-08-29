Более 10 тыс. человек вернулись в Лисичанск — помощник главы МВД ЛНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 тыс. мирных жителей вернулись в восстанавливающийся Лисичанск. Об этом заявил в понедельник помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире Первого канала.

«В город Лисичанск вернулось более 10 тыс. мирных граждан», — сказал он.