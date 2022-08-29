В спецкорпусе № 1 ЗАЭС, по крыше которого попали ВСУ, хранится свежее топливо для реакторов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свежее топливо для реакторов хранится в спецкорпусе номер 1 Запорожской АЭС (ЗАЭС), по крыше которого попали ВСУ в результате обстрела. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пробита в результате удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он в телеграм-канале. Пост сопровождается фотографиями, где видна пробитая крыша.