В спецкорпусе № 1 ЗАЭС, по крыше которого попали ВСУ, хранится свежее топливо для реакторов
16:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свежее топливо для реакторов хранится в спецкорпусе номер 1 Запорожской АЭС (ЗАЭС), по крыше которого попали ВСУ в результате обстрела. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пробита в результате удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он в телеграм-канале. Пост сопровождается фотографиями, где видна пробитая крыша.
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