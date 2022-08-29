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НОВОСТИ

Радиационной фон в Запорожской области после последних обстрелов АЭС в норме — ВГА региона

17:12 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиационной фон на территории Запорожской области после последних обстрелов АЭС соответствует норме, сообщили ТАСС в понедельник в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Фон нормальный», — сказали в ВГА.

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