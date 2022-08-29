Инфляция в РФ по итогам года будет на уровне 12-13% — Белоусов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в РФ по итогам текущего года составит около 12-13%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще 2-3 месяца назад, и сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — сказал Белоусов.

Спад экономики России по итогам 2022 г. будет чуть больше 2%, в 2023 г. спад ВВП может не превысить 1%, также заявил первый вице-премьер.

