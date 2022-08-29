Премьер Ирака привел в состояние повышенной боеготовности силы безопасности в Багдаде — ТВ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в понедельник отдал распоряжение привести силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, в состояние повышенной боевой готовности. Об этом передал телеканал «Аль-Джазира».

Как указывает телеканал, командование сил безопасности Багдада приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй, «чтобы противостоять событиям в Багдаде». Также приказано усилить охрану зданий госучреждений, банков, расположенных в столице.