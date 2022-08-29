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В Мелитополе произошло около пяти взрывов — Рогов

18:40 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно пять взрывов произошло в Мелитополе, причины выясняются. Об этом в понедельник заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города [Мелитополя]», — сказал он.

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