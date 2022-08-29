В Москве задержан Леонид Гозман за публичное отождествление СССР с нацистской Германией
19:20 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, ему может грозить арест на 15 суток. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
«Задержан политик Леонид Гозман, он обвиняется в административном правонарушении по ст. 13.48 КоАП („Публичное отождествление СССР с нацистской Германией“)», — сказал собеседник агентства.
Политику может грозить административный арест на срок до 15 суток. Основанием для привлечение Гозмана к административной ответственности могли стать несколько постов в социальных сетях.
Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
НОВОСТИ
- 20:00 29.08.2022
- Не владеющих русским языком детей мигрантов нельзя зачислять в российские школы — Фадеев
- 18:40 29.08.2022
- В Мелитополе произошло около пяти взрывов — Рогов
- 18:00 29.08.2022
- Инфляция в РФ по итогам года будет на уровне 12-13% — Белоусов
- 17:32 29.08.2022
- Премьер Ирака привел в состояние повышенной боеготовности силы безопасности в Багдаде — ТВ
- 17:12 29.08.2022
- Радиационной фон в Запорожской области после последних обстрелов АЭС в норме — ВГА региона
- 17:00 29.08.2022
- Более 10 тыс. человек вернулись в Лисичанск — помощник главы МВД ЛНР
- 16:32 29.08.2022
- В спецкорпусе № 1 ЗАЭС, по крыше которого попали ВСУ, хранится свежее топливо для реакторов
- 16:12 29.08.2022
- Шольц заявил о намерении создать единую систему противовоздушной обороны в Европе
- 16:00 29.08.2022
- Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой — Песков
- 15:32 29.08.2022
- Миссия МАГАТЭ приедет на ЗАЭС через подконтрольную Украине зону — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать