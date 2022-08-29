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В Москве задержан Леонид Гозман за публичное отождествление СССР с нацистской Германией

19:20 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, ему может грозить арест на 15 суток. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

«Задержан политик Леонид Гозман, он обвиняется в административном правонарушении по ст. 13.48 КоАП („Публичное отождествление СССР с нацистской Германией“)», — сказал собеседник агентства.

Политику может грозить административный арест на срок до 15 суток. Основанием для привлечение Гозмана к административной ответственности могли стать несколько постов в социальных сетях.

Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.

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