Не владеющих русским языком детей мигрантов нельзя зачислять в российские школы — Фадеев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что не владеющие русским языком дети мигрантов могут быть зачислены в российские школы только после окончания языковых курсов.

«Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» — сказал Фадеев, которого в понедельник цитирует телеграм-канал СПЧ.

Глава совета считает, что «таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс». «Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более что многие намеренно приезжают сюда рожать», — добавил Фадеев.

Он также заявил, что совет выступает против упрощенного предоставления гражданства РФ иностранцам, которые участвуют в волонтерской деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины. «Это может привести к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством», — считает глава СПЧ.