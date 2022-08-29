США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС — Белый дом
21:20 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС, полностью поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ туда. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов <…> МАГАТЭ на АЭС. <…> Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции <…>. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», — сказал он.
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