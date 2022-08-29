ВСУ понесли большие потери при провалившемся наступлении под Херсоном и Николаевом — МО РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате активной обороны ВС РФ подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

«Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — сообщили в Минобороны. «Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — добавили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.