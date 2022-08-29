ВСУ понесли большие потери при провалившемся наступлении под Херсоном и Николаевом — МО РФ
20:40 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате активной обороны ВС РФ подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию В. Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — сообщили в Минобороны. «Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — добавили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны России, ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
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