Почти четверть населения Великобритании откажется от отопления зимой — СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. Об этом в понедельник сообщила газета «Дейли мейл» со ссылкой на опрос консалтинговой компании The Savanta ComRes, проведенный в период с 29 по 30 июля при участии 2 тыс. респондентов.

По данным исследования, каждый седьмой британец намерен сэкономить на отоплении своего дома. При этом каждый десятый опрошенный сообщил, что возьмет кредит для погашения счетов за теплоснабжение.

«Это скандал национального масштаба, когда родителям приходится выбирать между отоплением своих домов и едой для своих детей. Люди принимают тяжелые решения, поскольку правительство не смогло им помочь. Самое время обложить налогом многомиллиардную прибыль нефтяных и газовых компаний и направить эти деньги на спасение британских семей», — сказала представитель офиса партии «Либеральные демократы» Кристин Джардин.

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) ранее объявило, что средний годовой счет за электроэнергию в Соединенном Королевства с 1 октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы в 3 549 фунтов (4,2 тыс. долларов).

Согласно прогнозам аналитиков исследовательской компании Cornwall Insight, средний годовой счет за электроэнергию продолжит увеличиваться и достигнет 4,6 тыс. фунтов стерлингов (5,4 тыс. долларов) в январе. При таком развитии событий две трети домохозяйств столкнутся с так называемой топливной бедностью, когда расходы на коммунальные услуги равны или превышают 10% доходов.