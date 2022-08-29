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Первые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению

22:40 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые жилые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению. Об этом в понедельник сообщили в правительстве ЛНР.

«Первые жилые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению. Газ подан в 16 домов в Северодонецке по улице Ленина», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства. Там добавили, что подключение остальных абонентов будет происходить поэтапно.

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