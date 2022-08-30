В Херсоне два раза за утро прогремели взрывы, предположительно, работает система ПВО
10:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник утром, предположительно, запустили не менее трех ракет в небо над Херсоном, передает корр. ТАСС.
В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.
Официальным подтверждением информации о работе ПВО ТАСС пока не располагает.
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