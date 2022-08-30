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НОВОСТИ

Продажа США вооружений Тайваню нарушает принцип «одного Китая» — посольство КНР

11:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны прекратить продажу вооружений Тайваню, любые контакты в военной сфере с ним нарушают принцип «одного Китая». Об этом заявил в понедельник корр. ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать сведения о том, что администрация США попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов.

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип „одного Китая“ и положения трех совместных коммюнике Китая и США, поощряет выступающие за „независимость Тайваня“ сепаратистские силы и усиливает напряженность в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряженности в Тайваньском проливе, и [администрации нужно] следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает „независимость Тайваня“, — подчеркнул дипломат.

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