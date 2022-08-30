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«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа со вторника — СМИ

11:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская энергетическая корпорация Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщило парижское издание «Челленджес» со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине «Газпром» «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок.

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