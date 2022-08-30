«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа со вторника — СМИ
11:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская энергетическая корпорация Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщило парижское издание «Челленджес» со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине «Газпром» «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок.
НОВОСТИ
- 12:32 30.08.2022
- ВСУ целенаправленно бьют по ЗАЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала — Рогов
- 12:20 30.08.2022
- Половина американцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой — опрос
- 12:05 30.08.2022
- Американские компании ищут способы сотрудничать с Россией через Турцию - СМИ
- 12:00 30.08.2022
- В Москве выявили 4 405 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 30.08.2022
- В России за сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом
- 11:25 30.08.2022
- Сбер отмечает с февраля постоянный приток клиентов-предпринимателей из других банков
- 11:05 30.08.2022
- Ситуация на Украине очень плоха, Киеву нужна новая военная помощь — Боррель
- 11:00 30.08.2022
- Продажа США вооружений Тайваню нарушает принцип «одного Китая» — посольство КНР
- 10:32 30.08.2022
- В Новосибирске завели дело по факту удержания ребенка в холодильнике магазина
- 10:25 30.08.2022
- Для работы в новых скоропомощных комплексах Москвы требуется 2000 специалистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать