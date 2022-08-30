В России за сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 067, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число зафиксированных за сутки смертей стало максимальным с 21 мая. Днем ранее в стране зарегистрировали 39 658 случаев заражения и 77 смертей, всего с начала пандемии — 19 482 648 и 384 254 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 36 729 против 24 890 днем ранее, до 18 557 580.