В России за сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом
11:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 067, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число зафиксированных за сутки смертей стало максимальным с 21 мая. Днем ранее в стране зарегистрировали 39 658 случаев заражения и 77 смертей, всего с начала пандемии — 19 482 648 и 384 254 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 36 729 против 24 890 днем ранее, до 18 557 580.
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