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В Москве выявили 4 405 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 405 против 5 157 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 020 587 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице за сутки возросло на 32 против 34 днем ранее — до 45 119. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 9 442 — до 2 792 315.

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