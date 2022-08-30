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Американские компании ищут способы сотрудничать с Россией через Турцию - СМИ

12:05 30.08.2022 Источник: РБК

Американские компании, ушедшие из России после начала военной операции на Украине, ищут способы тайно сотрудничать со страной через Турцию, сообщает турецкой газеты Yeni Şafak.

По данным источников издания, некоторые организации из США предлагают турецким компаниям вести торговлю «в обмен на определенную комиссию». А собеседники в бизнес-кругах утверждают, что в последние месяцы число таких предложений от американцев выросло.

Yeni Şafak называет в числе основных российских товаров, которые интересуют США, нефтехимическую продукцию, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химические вещества, а также алкогольные напитки.  РБК

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