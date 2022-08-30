Половина американцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой — опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50% американцев убеждены, что ввод войск США в Афганистан в октябре 2001 года был ошибкой. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup.

По данным исследования, впервые с ноября 2001 года половина жителей США считают, что отправка американских войск в Афганистан была ошибкой. Противоположной точки зрения придерживаются 46% респондентов. Рекордная поддержка действий Соединенных Штатов (93%) была зафиксирована в январе 2002 года, однако затем показатель стал постепенно сокращаться.

Среди сторонников Демократической партии 58% убеждены, что ввод войск США в Афганистан был ошибкой, что является самым высоким показателем с февраля 2014 года (61%). В то же время аналогичной точки зрения придерживаются 37% электората Республиканской партии. Это рекордный уровень с ноября 2001 года.

Опрос был проведен в период с 1 по 23 августа. В нем приняли участие 1 006 совершеннолетних американцев. Примерный уровень погрешности составляет 4%.