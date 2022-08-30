ВСУ целенаправленно бьют по ЗАЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала — Рогов
12:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по критически важным объектам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью вызвать выброс радиоактивного материала. Об этом во вторник заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24».
«Здесь уже нельзя говорить о каком-то хаотичном огне, просто ударах по площадям, — они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс зараженного материала», — сказал он.
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