Делегация МАГАТЭ уже находится в Киеве — CNN

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, уже находится в Киеве. Об этом во вторник сообщает телеканал Си-эн-эн.

14 членов делегации были замечены в одном из киевских отелей репортерами Си-эн-эн.