Система ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны сбили во вторник беспилотный летательный аппарат в пригороде Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», — написал он.