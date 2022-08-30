Система ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя
13:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны сбили во вторник беспилотный летательный аппарат в пригороде Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», — написал он.
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