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НОВОСТИ

Система ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя

13:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны сбили во вторник беспилотный летательный аппарат в пригороде Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», — написал он.

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