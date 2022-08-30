Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии
13:28 30.08.2022
При участии сотрудников Сбербанка пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на неоднократном хищении денежных средств у социально незащищенных граждан – пожилых людей. Благодаря скоординированному взаимодействию Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления безопасности Северо-Западного банка Сбербанка участники преступной группы были задержаны, а готовившееся ими очередное преступление – предотвращено.
Действия злоумышленников, по оперативной информации, координировались с территории Украины. Они представлялись сотрудниками безопасности банков и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убеждали пожилых людей переводить свои средства на «безопасные» счета.
Сотрудники Службы безопасности Сбербанка помогли коллегам из МВД идентифицировать контактные данные и адреса нахождения мошенников с помощью систем видеоаналитики и других технологий Сбера.
Чтобы предотвратить возможное хищение средств, банк инициировал дополнительные процедуры контроля и проверки расходных операций по счетам клиентов, попавших в зону риска. В результате преступники были задержаны. С ними проводятся следственные действия, устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Сотрудники банка оказывают правоохранительным органам всю необходимую поддержку.
«Тщательно отлаженное взаимодействие Сбера с правоохранительными органами, подкрепленное использованием высоких технологий, о которых преступники даже не подозревают, помогает успешно раскрывать любые преступления, и зачастую это происходит по горячим следам, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – За семь месяцев текущего года при информационно-аналитической поддержке Службы безопасности Сбербанка было привлечено к ответственности 156 нарушителей закона в сфере финансового мошенничества и физических нападений на банк. Статистика показывает, что каждое преступление против наших клиентов или банка будет раскрыто и злоумышленники понесут заслуженное наказание».
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