Российские войска уничтожили около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ударами высокоточного оружия наземного базирования уничтожили более 200 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более двадцати единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов», — сказал он.