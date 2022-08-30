Российские войска уничтожили около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области
14:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска ударами высокоточного оружия наземного базирования уничтожили более 200 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более двадцати единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов», — сказал он.
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