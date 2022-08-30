ФРГ поощряет насаждение искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны — МИД РФ
15:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин поощряет насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, противоречащих общеизвестным фактам, и переворачивает прошлое с ног на голову. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об изменившихся подходах властей ФРГ к исторической вине Германии за развязывание Второй мировой войны.
«В связи с отмечаемой 1 сентября памятной датой начала Второй мировой войны хотели бы вновь привлечь внимание к осуществляемой властями ФРГ политике, нацеленной на пересмотр исторической роли Берлина в самом кровавом конфликте за все время существования человечества, — отметила дипломат. — Констатируем, что в последние годы германское государство, вопреки неизменным декларациям его представителей о признании ими единоличной исторической ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны и совершенные в ее ходе немецкими нацистами и вооруженными силами бесчеловечные преступления, на деле прилагает последовательные усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии».
«В этих целях Берлин поощряет методичное насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, противоречащих общеизвестным фактам и их общепризнанным оценкам. Переворачивая прошлое с ног на голову, власти ФРГ упорно пытаются приписать СССР некую ответственность за начало войны, как минимум соизмеримую, а то и равную собственной исторической вине, комплекс которой, очевидно, все сильнее тяготит Берлин», — добавила Захарова.
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