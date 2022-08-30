Требуется «серьезная донастройка» финансовой системы РФ в условиях санкций — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке», заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы.

«Нашей финансовой системе в условиях санкций и ограничений требуется серьезная донастройка, прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — сказал он.