Требуется «серьезная донастройка» финансовой системы РФ в условиях санкций — Мишустин
16:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке», заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы.
«Нашей финансовой системе в условиях санкций и ограничений требуется серьезная донастройка, прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — сказал он.
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