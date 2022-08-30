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НОВОСТИ

Леонид Гозман арестован на 15 суток

16:12 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 15 суток политика Леонида Гозмана, включенного в реестр СМИ-иноагентов, за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал Леонида Гозмана виновным в совершении административного правонарушения по ст. 13.48 КоАП („Публичное отождествление СССР с нацистской Германией“) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 дней», — сказала собеседница агентства.

Максимальное наказание по этому составу достигает 15 суток ареста. Основанием для привлечение Гозмана к административной ответственности могли стать несколько постов в соцсетях.

Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.

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