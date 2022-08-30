При очередном ударе ВСУ по Новой Каховке погибла пожилая женщина

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина 80 лет погибла при очередном обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем во вторник, сообщил ТАСС глава Каховской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев.

«Есть одна погибшая — женщина 80 лет — и несколько раненых», — сказал Леонтьев.