ФРГ предлагает ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии предлагает Европейскому союзу (ЕС) приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином.

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», — сказала Бербок, отметив, что данный шаг исключит получение гражданами России со стороны Германии многолетних шенгенских виз. При этом она подчеркнула, что власти стран Евросоюза в будущем будут более тщательно проверять, с какой целью россияне получают визы.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Германии указала, что ФРГ «находится посередине Европы не только географически», но это касается и дискуссии относительно возможного запрета на выдачу виз гражданам России. Бербок заметила, что некоторые страны ЕС требуют полностью прекратить выдачу виз россиянам, тогда как другие государства, напротив, полагают, что подобный шаг нецелесообразен. Предлагаемая мера, по ее словам, стала бы «хорошим мостом» для урегулирования внутренних разногласий в ЕС.