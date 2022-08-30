Более половины британцев выступают за досрочные выборы в этом году — опрос

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Соединенного Королевства поддерживают идею проведения всеобщих выборов до конца года. Об этом говорится в опубликованных во вторник результатах опроса общественного мнения, который компания Ipsos провела для газеты «Ивнинг стандард».

Идея не дожидаться выборов 2024 года и провести их досрочно понравилась 51% опрошенных. При этом 39% называют основной причиной такого шага желание сменить правительство. 37% считают, что это будет правильным действием для нового премьер-министра, который, по их мнению, должен получить мандат от населения для воплощения в жизнь изменений.

6 сентября на смену лидеру правящей Консервативной партии Борису Джонсону придет или глава МИД Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Так как консерваторы — правящая партия, то новый лидер партии автоматически станет премьер-министром, как минимум, на срок до следующих всеобщих выборов.

Новый премьер — а опросы общественного мнения однозначно указывают, что это будет Трасс — имеет право провести внеочередные выборы. Таким образом он может не только подтвердить свой мандат у населения, но и получить право находиться у власти новый срок — пять лет с чистого листа. Однако такой шаг имеет и собственные риски. Последний опрос, проведенный социологической компанией YouGov, показал, что оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия добилась от консерваторов. Если бы выборы были сегодня, то лейбористы победили бы тори с отрывом в 15 процентных пунктов (43% против 28%). На всеобщих выборах 2019 года за консерваторов отдали голоса 43,6% избирателей. Сейчас каждый десятый, кто три года назад высказал доверие тори, заявил, что готов дать шанс оппозиции, которая не находится у власти с 2010 года.

Среди тех же, кто высказался в опросе Ipsos против выборов, 53% сказали, что страна и так находится в кризисе, и новые выборы станут лишь отвлекать от решения проблем. 48% считают, что консерваторам не нужно подтверждать свое право на управление страной, полученное в 2019 году. Опрос был проведен с 5 по 8 августа, а участие в нем приняли 2,1 тыс. взрослых британцев.