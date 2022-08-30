Прокачка по «Северному потоку» остановится с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября
17:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокачка газа по «Северному потоку» будет остановлена с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, следует из уведомления «Газпрома» на информационной платформе Seeburger.
Данные оператор газопровода — компания Nord Stream AG — свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03:00 по мск 31 августа.
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