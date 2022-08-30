Объем выданных ипотечных кредитов в июле вырос на 35% в месячном выражении — ЦБ
18:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем выданных ипотечных кредитов в июле вырос почти на 35% по сравнению с июнем и достиг 341 млрд рублей, следует из опубликованной во вторник статистики ЦБ.
Так, за июль российские банки выдали почти 91,6 тыс. ипотек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Средний срок по выданным за месяц кредитам приблизился к 23 годам. Средневзвешенная ставка выросла за месяц на 0,31 п. п., до 6,67% в июле.
На 1 августа 2022 года общий объем ипотечного портфеля в России достигает почти 12,7 трлн рублей.
По данным ЦБ, всего за семь месяцев 2022 года выдано 636,4 тыс. ипотечных кредитов на 2,2 трлн рублей.
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