Боррель анонсировал создание международной миссии для подготовки украинских военных

18:40 Источник: Интерфакс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости содействовать Украине в подготовке ее армии, помимо предоставления военной помощи.

"Есть много инициатив по подготовке (украинских военных), которые действуют, но потребности в этом огромные. И мы должны обеспечить взаимосвязь всех этих усилий. Могу сообщить, что все государства-члены явно согласны по этой позиции. Мы готовы запустить всю необходимую работу, чтобы определить характеристики миссии военной поддержки Украины", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Праге по итогам неформального совещания министров обороны стран Евросоюза.

Боррель добавил, что соответствующие решения еще не приняты, речь идет скорее о договоренностях начать подготовительную работу.