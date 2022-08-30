Российская электроника будет получать беспрецедентное финансирование — Мишустин
19:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на технологической сессии по электронике.
В целом, по его словам, электроника является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны. «Конечно, это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание», — сказал Мишустин.
«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик [российской] электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и [способы] их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно „длинное“, на восемь лет мы сделали планы», — добавил глава кабмина.
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