Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику
20:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) Тайваня открыли огонь боевыми снарядами по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после того, как беспилотник вопреки предупреждениям вошел в закрытое воздушное пространство. Об этом во вторник сообщил портал «Тайваньньюз» со ссылкой на военное командование Тайваня.
Беспилотный летательный аппарат вошел в закрытое воздушное пространство над водами острова Эрдан в 17:59 (12:59 мск), в связи с чем ВС Тайваня осуществили ряд предупредительных выстрелов, однако дрон продолжил курсировать над территорией острова, отметил портал. В этой связи тайваньские военные произвели «оборонительные выстрелы» по беспилотнику, после чего он развернулся и удалился в направлении города Сямэнь.
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