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НОВОСТИ

Суд заочно арестовал экс-депутата Пономарева за распространение фейков о ВС РФ

20:40 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Пономареву Илье Владимировичу, обвиняемому по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти“) меры пресечения в виде заочного ареста. Решением суда он заочно арестован на 2 месяца с момента его задержания или экстрадиции», — сообщили в суде.

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