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НОВОСТИ

Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники

22:00 30.08.2022

Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов России.

«По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Mohajer-6 („Мохаджер-6“ — прим. ТАСС) и Shahed („Шахид“ — прим. ТАСС) за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки», — сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сопровождает президента США Джо Байдена, который отправился в штат Пенсильвания. Жан-Пьер выступила на брифинге на борту самолета американского лидера во время перелета из Вашингтона. Пресс-секретарь добавила, что, с точки зрения Вашингтона, речь идет о «первоначальной поставке».

О якобы имеющемся у Тегерана намерении поставить Москве в ускоренном порядке до нескольких сотен БПЛА, в том числе ударных, заявил 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Затем схожие высказывания повторяли ряд других должностных лиц американской администрации.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке Россией у Ирана беспилотных летательных аппаратов с целью их применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, комментируя публикацию газеты Washington Post о том, что Иран якобы поставил в РФ беспилотники для использования на Украине, уличил издание в публикации фейков.

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