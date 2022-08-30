Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену в ноябре — СМИ
22:40 30.08.2022
Представители Республиканской партии планируют объявить импичмент президенту США Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Об этом во вторник сообщила газета «Хилл».
По ее информации, ряд республиканцев уже внесли в Конгресс статьи с предложением об импичменте Байдену. Они надеются, что в случае установления республиканцами контроля над Палатой представителей на выборах 2022 года им удастся лишить полномочий американского президента.
Республиканцы обвиняют Байдена в совершении «тяжких преступлений» в вопросах пограничного контроля, ситуации с коронавирусом в стране и выводом американских войск из Афганистана, отмечает газета.
Как сообщает «Хилл», минимум восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену было зарегистрировано в нижней палате Конгресса США. Срок их действия истекает с окончанием текущего созыва Палаты представителей.
В свою очередь в 2019 году демократы, контролировавшие Палату представителей США, запускали процедуру отстранения действующего на тот момент американского президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство принадлежало республиканцам, и президент был оправдан. В 2021 году была предпринята еще одна неудачная попытка со стороны демократов отправить Трампа в отставку.
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