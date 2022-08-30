0
0
130
НОВОСТИ

Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену в ноябре — СМИ

22:40 30.08.2022

Представители Республиканской партии планируют объявить импичмент президенту США Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Об этом во вторник сообщила газета «Хилл».

По ее информации, ряд республиканцев уже внесли в Конгресс статьи с предложением об импичменте Байдену. Они надеются, что в случае установления республиканцами контроля над Палатой представителей на выборах 2022 года им удастся лишить полномочий американского президента.

Республиканцы обвиняют Байдена в совершении «тяжких преступлений» в вопросах пограничного контроля, ситуации с коронавирусом в стране и выводом американских войск из Афганистана, отмечает газета.

Как сообщает «Хилл», минимум восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену было зарегистрировано в нижней палате Конгресса США. Срок их действия истекает с окончанием текущего созыва Палаты представителей.

В свою очередь в 2019 году демократы, контролировавшие Палату представителей США, запускали процедуру отстранения действующего на тот момент американского президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство принадлежало республиканцам, и президент был оправдан. В 2021 году была предпринята еще одна неудачная попытка со стороны демократов отправить Трампа в отставку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

23:35 30.08.2022
Умер Михаил Горбачев
0
5
22:00 30.08.2022
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
0
171
21:20 30.08.2022
Более 80% россиян не прочь поговорить с литературными героями - опрос
0
192
20:40 30.08.2022
Суд заочно арестовал экс-депутата Пономарева за распространение фейков о ВС РФ
0
240
20:00 30.08.2022
Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику
0
279
19:20 30.08.2022
Российская электроника будет получать беспрецедентное финансирование — Мишустин
0
323
18:40 30.08.2022
Боррель анонсировал создание международной миссии для подготовки украинских военных
0
337
18:00 30.08.2022
Объем выданных ипотечных кредитов в июле вырос на 35% в месячном выражении — ЦБ
0
339
17:32 30.08.2022
Прокачка по «Северному потоку» остановится с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября
0
384
17:12 30.08.2022
Более половины британцев выступают за досрочные выборы в этом году — опрос
0
378

Возврат к списку