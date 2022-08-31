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НОВОСТИ

Умер Михаил Горбачев

23:35 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ.

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