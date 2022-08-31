«Газпром» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября из-за неоплаты
09:00 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания «Газпром» приостановила поставки газа французской энергетической корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме. Как сообщил холдинг во вторник, он уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября до момента получения оплаты полностью.
Как отмечает «Газпром», по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам. При этом в соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2022 г. «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — говорится в сообщении.
Engie во вторник сообщила, что ранее объем поставок российского газа был снижен до 1,5 ТВт в час в месяц, а снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов».
Как отмечала глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон, сейчас французские газохранилища заполнены на 91%.
НОВОСТИ
- 10:20 31.08.2022
- Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
- 10:05 31.08.2022
- Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
- 10:00 31.08.2022
- США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
- 09:32 31.08.2022
- ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
- 09:20 31.08.2022
- Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
- 09:05 31.08.2022
- Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
- 23:35 30.08.2022
- Умер Михаил Горбачев
- 22:40 30.08.2022
- Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену в ноябре — СМИ
- 22:00 30.08.2022
- Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
- 21:20 30.08.2022
- Более 80% россиян не прочь поговорить с литературными героями - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать