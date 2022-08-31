«Газпром» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября из-за неоплаты

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Газпром» приостановила поставки газа французской энергетической корпорации Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме. Как сообщил холдинг во вторник, он уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября до момента получения оплаты полностью.

Как отмечает «Газпром», по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам. При этом в соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2022 г. «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме.

В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — говорится в сообщении.

Engie во вторник сообщила, что ранее объем поставок российского газа был снижен до 1,5 ТВт в час в месяц, а снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов».

Как отмечала глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон, сейчас французские газохранилища заполнены на 91%.